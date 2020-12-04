В Кремле возмутились обысками у журналистов в Латвии, которые вопреки санкциям работали с RT

В Кремле отреагировали на обыски у сотрудников информагентства Baltnews по подозрениям в нарушении санкций ЕС из-за их сотрудничества с МИА "Россия сегодня".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

"Мы считаем неприемлемыми такие акты запугивания против журналистов ... Ожидаем быстрой и решительной реакции соответствующих международных организаций", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В "Россия Сегодня" также заявили, что будут обращаться в международные и европейские организации по поводу действий латвийской полиции, которые они считают "нарушением свободы слова".

Как уже сообщалось, латвийская полиция провела санкционированные судом процессуальные действия в отношении семи человек в Риге и ее окрестностях в связи с подозрениями в нарушении международных санкций.

Сотрудники правоохранительных органов Латвии провели обыски и задержали нескольких сотрудников информационного агентства Baltnews. Кроме того, был задержан пророссийский политический активист Владимир Линдерман. Об обыске и задержании Владимира Линдермана сообщила партия Российский союз Латвии. По данным РСЛ, у Линдермана было изъято все оборудование - компьютер, телефон, диски, а также банковские карты.

В июне 2020 года Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить трансляцию в Латвии семи телеканалов группы RT, которая ранее действовала под брендом Russia Today. Свое решение регулятор объяснил тем, что эти каналы "находятся под фактическим контролем и единоличным контролем" Дмитрия Киселева, который находится под санкциями ЕС.