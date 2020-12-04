У Латвії затримали журналістів за порушення санкцій через роботу на МІА "Россия сегодня"

У четвер співробітники правоохоронних органів Латвії провели обшуки і затримали кількох співробітників інформаційного агентства Baltnews.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Крім того, був затриманий проросійський політичний активіст Володимир Ліндерман. Про обшук і затримання Володимира Ліндермана повідомила партія Російський союз Латвії. За даними РСЛ, у Ліндермана було вилучено все обладнання-комп'ютер, телефон, диски, а також банківські карти.

Журналіст Алла Березовська у своєму профілі на Facebook повідомила, що в четвер були затримані також журналісти Андрій Солопенко та Андрій Яковлєв, які співпрацюють з сайтом Baltnews. Увечері співробітники правоохоронних органів прийшли вже до самої Березовської. Після допитів Солопенко і Яковлєв були відпущені на свободу.

Керівник інформаційного агентства Baltnews Андрій Старіков підтвердив, що в четвер співробітники правоохоронних органів Латвії провели обшуки і затримали кількох співробітників агентства. "Нам відомо мінімум про шість людей, деякі не виходять на зв'язок", — заявив Старіков.

Канал стверджує, що співробітникам Baltnews і Sputnik Латвія пред'явлені звинувачення за кримінальною статтею про порушення режиму санкцій ЄС через роботу на МІА " Россия сегодня".

У червні 2020 року Національна рада з електронних ЗМІ Латвії прийняла рішення заборонити трансляцію в Латвії семи телеканалів групи RT, яка раніше діяла під брендом Russia Today. Своє рішення регулятор пояснив тим, що ці канали "знаходяться під фактичним контролем і одноосібним наглядом" Дмитрія Кисельова, який знаходиться під санкціями ЄС.