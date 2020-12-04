Норвегія розкрила плани вакцинації, яку розпочне завдяки дружній сусідці з ЄС

Норвегія планує придбати перші партії вакцини від коронавірусу за допомогою Швеції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Норвегія, яка не є членом ЄС, планує вже після Нового року перекупити частину законтрактованих ЄС вакцин у cусідньої Швеції, яка для цього придбає трохи більше вакцин, ніж необхідно всередині країни, і тоді ж розпочати вакцинацію "груп ризику".

Ще у жовтні в уряді казали, що очікують на початок вакцинації "у першій половині" 2021 року.

За словами міністра охорони здоров’я Бента Хоє, країна планує застосовувати вакцини спершу трьох виробників - компаній Moderna, AstraZeneca та партнерів Pfizer-BioNTech.

У першому кварталі 2021 року Норвегія сподівається отримати 2,5 млн доз, яких вистачить для вакцинації 1,25 млн осіб - близько 23% населення країни. Це буде залежати від того, чи отримають усі три розробники вакцини дозвіл на використання від європейського регулятора.

Першими вакцинуватимуть людей із груп ризику. Такими визначили мешканців будинків для літніх людей та найстарших людей, що проживають вдома. Наступні у черзі - люди старші 65 років та молодші, які мають хронічні хвороби з ризиком ускладнень від Covid-19. Персоналу системи охорони здоров’я доведеться зачекати.

"Сподіваємося, до Великодня ситуація буде вже дуже відрізнятися від того, що ми бачимо зараз", - зазначив міністр охорони здоров’я.

Вакцини будуть безкоштовними та увійдуть у національну програму вакцинації.

У Норвегії восени також почалася "друга хвиля" епідемії, що змусило уряд країни посилити карантин місяць тому. Нещодавно обмеження продовжили, зазначивши, що сподіваються на "більш нормальне Різдво".

Зараз Норвегія - серед країн із найкращою ситуацією у Європі - після Ісландії, Ірландії та Фінляндії. Останні 14 днів середня кількість заражень на 100 тисяч населення становить 116,4.