Норвегия раскрыла планы вакцинации, которую начнет благодаря соседке из ЕС

Норвегия планирует приобрести первые партии вакцины от коронавируса с помощью Швеции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Норвегия, которая не является членом ЕС, планирует уже после Нового года перекупить часть законтрактованных ЕС вакцин у соседней Швеции, которая для этого приобретет немного больше вакцин, чем необходимо внутри страны, и тогда же начать вакцинацию "групп риска". Еще в октябре в правительстве говорили, что ожидают начало вакцинации "в первой половине" 2021 года.

По словам министра здравоохранения Бента Хое, страна планирует применять вакцины сначала трех производителей - компаний Moderna, AstraZeneca и партнеров Pfizer-BioNTech.

В первом квартале 2021 года Норвегия надеется получить 2,5 млн доз, которых хватит для вакцинации 1,250 000 человек - около 23% населения страны. Это будет зависеть от того, получат ли все три разработчика вакцины разрешение на использование от европейского регулятора.

Первыми будут вакцинировать людей из групп риска. Такими определили жителей домов престарелых и людей преклонного возраста, проживающих дома. Следующие в очереди - люди старше 65 лет и люди с хроническими болезнями, что создают риск осложнений в случае заражения коронавирусом. Персоналу системы здравоохранения придется подождать.

"Надеемся, к Пасхе ситуация будет уже очень отличаться от того, что мы видим сейчас", - отметил министр здравоохранения.

Вакцины будут бесплатными и войдут в национальную программу вакцинации.

В Норвегии осенью также началась "вторая волна" эпидемии, что вынудило правительство страны усилить карантин месяц назад. Недавно ограничения продлили, отметив, что надеются на "более нормальное Рождество".

Сейчас Норвегия - среди стран с самой лучшей ситуацией в Европе - после Исландии, Ирландии и Финляндии. Последние 14 дней среднее количество заражений на 100 000 населения составляет 116,4.