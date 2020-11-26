Норвегія продовжила коронавірусні обмеження, але розраховує на "більш нормальне Різдво"

Уряд Норвегії продовжило коронавірусні обмеження на три тижні, але заявляє, що прагне до того, щоб святкування Різдва в країні було якомога більше нормальним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Прем'єр-міністр Ерна Солберг заявила, що нині рівень інфікування в країні знижується, але обмеження зберігаються як мінімум ще на три тижні.

"Нам потрібно більше часу, і ми повинні побачити чітку тенденцію до зниження інфекцій, перш ніж розглядати можливість відкриття. Тому ми повинні жити з тими заходами, які у нас є ще три тижні", - сказала Солберг.

Поточні заходи, оголошені 5 листопада, рекомендують людям в Норвегії якомога довше залишатися вдома і скорочують соціальні контакти.

На додаток до розширення національних заходів, уряд попросив міські та регіональні влади втручатися з місцевими заходами в районах з більш високим рівнем зараження.

І в Осло, і в Бергені, а також в їх віддалених регіонах в даний час діють місцеві обмеження, які більш жорсткі, ніж національні заходи. В обох містах спостерігається поліпшення показників інфікування, хоча вони залишаються відносно високими.

Подробиці заходів на Різдво і Новий рік будуть оголошені наступного тижня, сказала Солберг.

"Ми сподіваємося, що зможемо послабити обмеження, коли наблизимося до Різдва. Але зараз немає місця для великих різдвяних посиденьок", - сказала прем'єр.

Вона визнала, що, незважаючи на те, що обмеження ще можуть бути ослаблені, Різдво в Норвегії буде відрізнятися від звичайного.

"Ми повинні зустрічатися з меншою кількістю людей, ніж зазвичай на Різдво. Ми повинні продовжувати дотримуватись рекомендацій. Але найголовніше, що в кінці тунелю є світло, - сказала вона.

Солберг також сподівається, що Норвегія зможе почати програму вакцинації в січні для високопріоритетних груп.