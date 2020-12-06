Санду виступила з вимогою відставки уряду Молдови і дострокових виборів

Обрана президентка Молдови Мая Санду виступила з вимогою відставки уряду і дострокових парламентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Виступаючи під час акції протесту у неділю, Санду заявила, що країна потребує повної зміни влади, і для цього необхідні дострокові парламентські вибори.

Вона звинуватила чинного президента Ігоря Додона в спробі узурпувати владу

Санду заявила, що фракція Партії соціалістів об'єдналася в парламенті з Партією "Шор", щоб прийняти закони проти людей. "Ця більшість сформована з людей, які брали участь у крадіжці мільярда, депутатів, які встигли продатися по три рази, які служать Додону, а не народу. Вони приймають закони з порушенням всіх норм і закону", - зазначила Санду і додала, що країні необхідні дострокові вибори, які може спровокувати відставка уряду.

Нагадаємо, що 6 грудня в центрі Кишинева проходить протест за проведення дострокових виборів, а також проти уряду Іона Кіку і ситуативної коаліції в парламенті соціалістів, депутатів від Партії "Шор" і групи Pentru Moldova.

3 грудня парламент Молдови, більшість у якому мають Партія соціалістів чинного президента Ігоря Додона та "Шор", схвалив низку суперечливих законопроєктів, зокрема - про позбавлення президента контролю над Службою інформації та безпеки, що обмежить повноваження Маї Санду, і, попередньо - про надання офіційного статусу російській мові та повернення дозволу на трансляцію російських програм.

Опозиція і обрана президентка Мая Санду заявили, що голосування було незаконним. Санду закликала громадян до протестів. На акцію також закликали вийти своїх прихильників "Наша партія", DA, PAS, Демпартія, PUN.