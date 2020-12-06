Опозиційні партії Молдови вийшли на спільний мітинг проти влади Додона

У центрі Кишинева проходить протест за проведення дострокових виборів, а також проти уряду Іона Кіку і ситуативної коаліції в парламенті соціалістів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

3 грудня парламент Молдови, більшість у якому мають Партія соціалістів чинного президента Ігоря Додона та "Шор", схвалив низку суперечливих законопроєктів, зокрема - про позбавлення президента контролю над Службою інформації та безпеки, що обмежить повноваження Маї Санду, і, попередньо - про надання офіційного статусу російській мові та повернення дозволу на трансляцію російських програм.

Опозиція і обрана президентка Мая Санду заявили, що голосування було незаконним. Санду закликала громадян до протестів. На акцію також закликали вийти своїх прихильників "Наша партія", DA, PAS, Демпартія, PUN.

"Ігор Додон ображений за те, що йому цього разу не вдалося обдурити людей, він намагається підпалити країну і зробити життя людей ще складніше. Так він хоче помститися людям, тому що вони не проголосували за нього. Так він намагається триматися за владу, щоб він і його друзі могли і далі безкарно красти" - сказала Санду на мітингу у неділю.

Раніше у ЄС засудили швидке схвалення парламентом Молдови закону, що обмежив повноваження обраної президентки Маї Санду, забравши у неї контроль над спецслужбою країни.