На будинку в Брюсселі, де на гей-оргії затримали угорського депутата, встановили пам’ятну дошку

Угорці, які мешкають у Брюсселі, встановили меморіальну табличку на будинку, де під час гей-оргії затримали угорського євродепутата Йожефа Саєра.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на угорське видання Telex.hu.

Табличку на водостоці будинку розмістили четверо ініціативних угорців.

Вона практично одразу привернула увагу мешканців Брюсселя, які приходили невеликими группами, щоб сфотографуватися біля неї.

На табличці розміщено портрет Йожефа Саєра і текст угорською та англійською мовами наступного змісту: "Політична кар'єра Йожефа Саєра, євродепутата від "Фідес" і ЄНП, закінчилася тут, коли він намагався втекти від правоохоронців за допомогою цього водостоку після того як його впіймали на незаконній оргії з використанням екстазі на тлі пандемії Covid-19 27 листопада 2020 року".

За словами, авторів таблички, вони розмістили її в якості жарту.

"Коли з’явилася ця новина, члени команди в Брюсселі задумалися, як би знайти той водостік. Потім виникла ідея розмістити на ньому меморіальну табличку. Ми всі молоді люди з опозиційними настроями, тому, очевидно, була і сильна політична мотивація", - розповів один з авторів ідеї.

Нагадаємо, у вівторок світові ЗМІ облетіла новина про затримання угорського євродепутата на гей-оргії в Брюсселі за порушення коронавірусних правил.

Йожеф Саєр, європейський депутат від правлячої партії Угорщини, яка вороже ставиться до прав ЛГБТ, в результаті був змушений покинути посаду.

Вечірка відбулася в будівлі на одній з центральних вулиць Брюсселя, за даними бельгійської преси, у "гей-районі" бельгійської столиці.

Всі 25 учасників, більшість з яких чоловіки, були оштрафовані за порушення заходів по боротьбі з коронавірусом. Коли прибули правоохоронці, учасники вечірки були майже голі і грали у гру.

Примітно, що Саєр є одним із авторів спірної Конституції Угорщини, яку правозахисники розкритикували за створення несприятливого середовища для ЛГБТ-спільноти. Зокрема, у документі міститься текст "Угорщина захищає інститут шлюбу як союзу чоловіка і жінки".