На доме в Брюсселе, где на гей-оргии задержали венгерского депутата, установили памятную доску

Венгры, проживающие в Брюсселе, установили мемориальную табличку на доме, где во время гей-оргии задержали венгерского евродепутата Йожефа Саера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на венгерское издание Telex.hu.

Табличку на водостоке дома разместили четверо инициативных венгров.

Она практически сразу привлекла внимание жителей Брюсселя, которые приходили небольшими группами, чтобы сфотографироваться возле нее.

На табличке размещен портрет Йожефа Саера и текст на венгерском и английском языках следующего содержания: "политическая карьера Йожефа Саера, евродепутата от "Фидес" и ЕНП, закончилась здесь, когда он пытался убежать от правоохранителей с помощью этого водостока после того как его поймали на незаконной оргии с использованием экстази на фоне пандемии Covid-19 27 ноября 2020 года".

По словам, авторов таблички, они разместили ее в качестве шутки.

"Когда появилась эта новость, члены команды в Брюсселе задумались, как бы найти тот водосток. Затем возникла идея разместить на нем мемориальную табличку. Мы все молодые люди с оппозиционными настроениями, поэтому, очевидно, была и сильная политическая мотивация", - рассказал один из авторов идеи.

Напомним, во вторник мировые СМИ облетела новость о задержании венгерского евродепутата на гей-оргии в Брюсселе за нарушение коронавирусных правил.

Йожеф Саер, европейский депутат от правящей партии Венгрии, которая враждебно относится к правам ЛГБТ, в итоге был вынужден покинуть пост.

Вечеринка состоялась в здании на одной из центральных улиц Брюсселя, по данным бельгийской прессы, в "гей-районе бельгийской столицы.

Все 25 участников, большинство из которых мужчины, были оштрафованы за нарушение мер по борьбе с коронавирусом. Когда прибыли правоохранители, участники вечеринки были почти голые и играли в игру.

Примечательно, что Сайер является одним из авторов спорной Конституции Венгрии, которую правозащитники раскритиковали за создание неблагоприятной среды для ЛГБТ-сообщества. В частности, в документе содержится текст "Венгрия защищает институт брака как союза мужчины и женщины".