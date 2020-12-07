У Грузії правляча партія й опозиція почали 3-й раунд перемовин для виходу з кризи

У Тбілісі правляча партія "Грузинська мрія" та опозиційні сили почали третій раунд перемовин за посередництва послів США та ЄС для виходу з кризи, що виникла після парламентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Грузия Online.

Зустріч відбувається у резиденції посла США у Грузії, за участі посла США Келлі Дегнан та глави дипломатичної місії ЄС у Грузії Карла Гарцелла.

Опозиція вимагає провести дострокові парламентські вибори, або провести всенародне опитування щодо проведення нових парламентських виборів у 2021 році, змінити виборчу адміністрацію та звільнити осіб, яких вважають політв’язнями.

"Грузинську мрію" на зустрічі представляє виконавчий секретар партії Іраклій Кобахідзе.

Посол ЄС у коментарі перед зустріччю сказав, що сторони вже мали можливість обмінятися позиціями на попередніх двох зустрічах, і тепер час "приймати конкретне рішення".

Нагадаємо, після першого туру парламентських виборів опозиційні партії заявили про нібито фальсифікації та у зв’язку з цим проігнорували другий тур, відмовилися входити до нового парламенту і почали акції протесту.

3 грудня Центральна виборча комісія, попри спротив опозиції, затвердила результати виборів. Згідно з законодавством країни, протягом 10 днів після цього президент має назначити дату першого засідання нового парламенту.

Внаслідок безкомпромісної позиції політичних сил у Грузії потенційно може сформуватися повністю однопартійний парламент - вперше з комуністичних часів.

Детальніше про це читайте у статті: Ультиматум команди Саакашвілі: як Грузія увійшла у найглибшу кризу за останні роки.



