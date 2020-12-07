В Грузии правящая партия и оппозиция начали 3-й раунд переговоров о выходе из кризиса

В Тбилиси правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиционные силы начали третий раунд переговоров при посредничестве послов США и ЕС для выхода из кризиса, возникшего после парламентских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Грузия Online.

Встреча проходит в резиденции посла США в Грузии, при участии посла США Келли Дегнан и главы дипломатической миссии ЕС в Грузии Карла Харцелла.

Оппозиция требует провести досрочные парламентские выборы, или провести всенародный опрос о проведении новых парламентских выборов в 2021 году, изменить избирательную администрацию и освободить лиц, которых считают политзаключенными.

"Грузинскую мечту" на встрече представляет исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе.

Посол ЕС в комментарии перед встречей сказал, что стороны уже имели возможность обменяться позициями на предыдущих двух встречах, и теперь время "принять конкретное решение".

Напомним, после первого тура парламентских выборов оппозиционные партии заявили о якобы фальсификациях и в связи с этим проигнорировали второй тур, отказались входить в новый парламент и начали акции протеста.

3 декабря Центральная избирательная комиссия, несмотря на сопротивление оппозиции, утвердила результаты выборов. Согласно законодательству страны, в течение 10 дней после этого президент должен назначить дату первого заседания нового парламента.

Из-за бескомпромиссной позиции политических сил в Грузии потенциально может сформироваться полностью однопартийный парламент - впервые с коммунистических времен.

Подробнее об этом читайте в статье: Ультиматум команды Саакашвили: как Грузия вошла в самый глубокий кризис за последние годы.