ЦВК Грузії затвердила результати парламентських виборів, попри протест опозиції

Центральна виборча комісія Грузії оголосила остаточні результати парламентських виборів в країні, попри протести опозиції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Эхо Кавказа".

Троє членів ЦВК від опозиційних партій на засіданні заявили, що результати були сфальсифіковані та на знак протесту покинули засідання.

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Правляча партія "Грузинська мрія" отримує у парламенті 90 місць. Решта 60 відійдуть вісьмом опозиційним силам: 36 - Єдиному національному руху Саакашвілі, 5 - "Європейській Грузії", по 4 мандати - партіям "Лело", "Стратегія Агмашенебелі", "Альянс патріотів" та "Гірчі", 2 - партії "Громадяни", 1 - Лейбористській партії.

Глава ЦВК Тамар Жванія зазначила, що і в 2016 році представники від опозиційних сил не підписали підсумковий протокол, проте це не завадило парламенту почати роботу.

Згідно із законодавством, тепер президент Саломе Зурабішвілі має протягом 10 днів назначити дату першого засідання нового парламенту.

Нагадаємо, опозиційні сили після першого туру парламентських виборів заявили про нібито фальсифікації. Вони заявили, що у зв'язку з цим відмовляються від мандатів у парламенті та ігноруватимуть другий тур виборів, а також почали акції протесту - вимагаючи провести нові парламентські вибори з новою виборчою адміністрацією.

Влада та опозиція провели вже дві зустрічі за посередництва послів США та ЄС, щоб знайти вихід з політичної кризи, але поки без результатів.

Внаслідок безкомпромісної позиції політичних сил у Грузії потенційно може сформуватися повністю однопартійний парламент - вперше з комуністичних часів.

Детальніше про це читайте у статті: Ультиматум команди Саакашвілі: як Грузія увійшла у найглибшу кризу за останні роки.