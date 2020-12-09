У Німеччині остаточно визначилися з датою федеральних виборів

Президент Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр затвердив 26 вересня 2021 року як дату проведення федеральних парламентських виборів, за підсумками яких визначать наступника або наступницю Ангели Меркель.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Раніше цю дату запропонував федеральний уряд.

Нагадаємо, на початку червня канцлерка Ангела Меркель заявила, що точно не буде намагатися залишитися на своїй посаді на п'ятий термін. Її партія, Християнсько-демократичний союз, тепер має обрати собі нового лідера, з яким піде на наступні вибори і який буде вважатися фаворитом на посаду канцлера.

На цей час лише одна партія обрала свого кандидата на посаду федерального канцлера - Соціал-демократи (SPD), які запропонували на цю посаду Олафа Шольца.

Водночас, найвищу підтримку поки що має Християнсько-демократичний союз.

ХДС через епідемію вже вдруге відклала з'їзд, на якому мала обрати нового лідера - він планувався на 4 грудня. Тепер голосування планують на 16 січня.

Ангела Меркель, яка очолює країну вже 16 років, скоро може подолати рекорд федерального канцлера Гельмута Коля як лідер, що найдовше перебуває на цій посаді з часів Другої світової війни.

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