В Германии окончательно определились с датой федеральных выборов

Президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер утвердил 26 сентября 2021 как дату проведения федеральных парламентских выборов, по итогам которых определят преемника или преемницу Ангелы Меркель.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Ранее эту дату предложило федеральное правительство.

Напомним, в начале июня канцлер Ангела Меркель заявила, что точно не будет пытаться остаться на своем посту на пятый срок. Ее партия, Христианско-демократический союз, теперь должна выбрать себе нового лидера, с которым пойдет на следующие выборы и который будет считаться фаворитом на пост канцлера.

В настоящее время только одна партия избрала своего кандидата на пост федерального канцлера - Социал-демократы (SPD), которые предложили на эту должность Олафа Шольца.

В то же время, самую высокую поддержку сейчас имеет Христианско-демократический союз.

ХДС из-за эпидемии уже второй раз отложила съезд, на котором должна избрать нового лидера - он планировался на 4 декабря. Теперь голосование должно состояться 16 января.

Ангела Меркель, которая возглавляет страну уже 16 лет, скоро может преодолеть рекорд федерального канцлера Гельмута Коля как лидер, дольше находится на этой должности со времен Второй мировой войны.

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