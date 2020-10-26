Партія Меркель знову відклала вибори нового лідера через пандемію

Правляча німецька партія Християнських демократів (ХДС) через пандемію знову відклала свій з’їзд, де мали обрати нового партійного лідера.

Про це оголосив генеральний секретар партії Пауль Циміак після засідання президії партії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Виконавчий комітет партії погодився, що не зможе провести з’їзд, запланований у місті Штутгарт на 4 грудня.

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Наразі не зрозуміло, коли відбудеться партійне зібрання, куди мав приїхати 1001 делегат.

За словами Циміака, з'їзд відбудеться, коли дозволить ситуація з пандемією. У крайньому разі він буде проведений в онлайн-режимі.

З’їзд партії, де мали обрати нового лідера, вже був відкладений весною через пандемію коронавірусу.

Новий лідер партії буде вважатися фаворитом на пост канцлера замість Ангели Меркель на виборах, які відбудуться наступного року.

У Німеччині останнім часом спостерігається різке зростання числа випадків коронавірусу, яке почалося з настанням прохолоднішої погоди. У неділю Інститут Роберта Коха підтвердив понад 11 000 нових випадків.