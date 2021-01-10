Посол розкритикував Берлін за меморіал польським жертвам нацизму, але не українцям

Посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував жовтневе рішення Бундестагу про створення в Берліні місця пам'яті польським жертвам нацизму, забувши при цьому про українців.

Про це Мельник розповів виданню Spiegel, пише "Європейська правда".

"Якщо виділяються окремі нації, то і Україну треба виділити", - сказав Мельник.

Він звинуватив парламентську коаліцію в тому, що вона не дослухалась до української сторони: "Ми не змогли реалізувати свою позицію", - зазначив Мельник.

Мельник пов'язує рішення Німеччини з вимогами Польщі про репарації.

"Тема репарацій не є закритою. Ми ніколи не піднімали це питання, і я сподіваюся, що воно ніколи не буде стояти на порядку денному", - натякнув Мельник.

Видання відзначає, що проблема пам'ятника загострила відносини між Мельником і його польським колегою Анджеєм Пшилембським. У листі до Мельника польський дипломат звинуватив українців у колабораціонізмі з нацистами.

Мельник назвав лист "обурливим" і, в свою чергу, направив його депутатам Бундестагу. Український дипломат вважає, що польська сторона "очевидно прагне до монопольного становища в якості "головної жертви" Другої світової війни.

"Українці знову закликають Бундестаг встановити в Берліні меморіал 8 мільйонам українських жертв нацистської окупації, щоб віддати їм шану і сприяти взаєморозумінню між народами", - написав 9 січня Андрій Мельник у своєму Twitter.

У жовтні Бундестаг розглядав резолюцію про створення меморіалу забутим жертвам Другої світової війни за прикладом створення Меморіалу пам'яті жертв Голокосту в Берліні.