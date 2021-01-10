Посол раскритиковал Берлин за мемориал польским жертвам нацизма, но не украинцам

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал октябрьское решение Бундестага о создании в Берлине места памяти польским жертвам нацизма, забыв при этом об украинцах.

Об этом Мельник рассказал Spiegel, пишет "Европейская правда".

"Если выделяются отдельные нации, то и Украину нужно выделить", - сказал Мельник.

Он обвинил парламентскую коалицию в том, что она не прислушалась к украинской стороне: "Мы не смогли реализовать свою позицию", - отметил Мельник.

Мельник связывает решение Германии с требованиями Польши о репарациях.

"Тема репараций не является закрытой. Мы никогда не поднимали этот вопрос, и я надеюсь, что он никогда не будет стоять на повестке дня", - намекнул Мельник.

Издание отмечает, что проблема памятника обострила отношения между Мельником и его польским коллегой Анджеем Пшилембским. В письме к Мельнику польский дипломат обвинил украинцев в коллаборационизме с нацистами.

Мельник назвал письмо "возмутительным" и, в свою очередь, направил его депутатам Бундестага. Украинский дипломат считает, что польская сторона "очевидно стремится к монопольному положению в качестве" главной жертвы "Второй мировой войны.

"Украинцы вновь призывают Бундестаг установить в Берлине мемориал 8 миллионам украинских жертв нацистской оккупации, чтобы отдать им дань и способствовать взаимопониманию между народами", - написал 9 января Андрей Мельник в своем Twitter.

В октябре Бундестаг рассматривал резолюцию о создании мемориала забытым жертвам Второй мировой войны по примеру создания Мемориала памяти жертв Холокоста в Берлине.