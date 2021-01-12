У Словаччині підтвердили вирок за шахрайство бізнесмену, якого звинувачували у вбивстві журналіста

Верховний суд Словаччини підтвердив вироки у справі фальшування фінансових документів для колишнього міністра економіки Павола Руська та підприємця Маріана Кочнера, який також проходив обвинуваченим у справі про вбивство журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Верховний суд підтвердив рішення Спеціалізованого кримінального суду, який у лютому 2020 року засудив Руська і Кочнера до 19 років ув'язнення кожного та штрафу в розмірі 10 000 євро для Кочнера. Рішення остаточне і не може бути оскаржене.

Справа проти обвинувачених розпочалася у 2016 році, коли Кочнер хотів стягнути мільйони євро з Руська та телекомпанії TV Markíza. Кочнер стверджував, що має боргові векселі на 69 мільйонів євро.

Згодом виявилося, що документи були підроблені, а колишній міністр був залучений до справи і допомагав отримати гроші за фальшивими документами.

Кочнеру в іншій справ були висунуті звинувачення в замовному вбивстві журналіста Яна Куцяка і його нареченої. Проте у вересні 2020-го Спеціалізований кримінальний суд у місті Пезінок виправдав його і Алену Жужову, яку звинувачення вважало посередником у вбивстві.

На думку суду, злочин стався, але не доведено, що вони обидва були причетні до вбивства.

Кочнер був засуджений тільки до грошового штрафу в розмірі 5000 євро за незаконне зберігання зброї. Жужова була повністю виправдана. Це рішення ще може бути оскаржене обвинуваченням.