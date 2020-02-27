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У Словаччині ексміністра посадили на 19 років за шахрайство

Четвер, 27 лютого 2020, 14:05

У Словаччині спеціалізований кримінальний суд виніс вироки у справі фальшування фінансових документів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на газету SME.

Обвинуваченими у справі проходили колишній міністр економіки Павол Русько та підприємець Маріан Кочнер, який проходить звинуваченим у іншій гучній справі про вбивство журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої.

Суд визнав їх винними у шахрайстві та засудив до позбавлення волі строком на 19 років.

Крім того, Кочнер повинен заплатити штраф у розмірі 10 000 євро.

Вердикт суду поки недійсний, сторони процесу вправі висловити свою думку про можливість оскарження у встановлений законом термін.

Кочнер і Русько будуть оскаржувати рішення спеціалізованого кримінального суду, винесене в четвер. Це підтвердив їхній адвокат Марек Пара.

Вони сприймають покарання як довільне, не цілком адекватне або справедливе. Свою вину Кочнер і Русько заперечують.

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