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В Словакии подтвердили приговор за мошенничество бизнесмену, которого обвиняли в убийстве журналиста

Вторник, 12 января 2021, 17:06

Верховный суд Словакии подтвердил приговоры по делу фальсификации финансовых документов для бывшего министра экономики Павола Руско и предпринимателя Мариана Кочнера, который также проходил обвиняемым по делу об убийстве журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Верховный суд подтвердил решение Специализированного уголовного суда, который в феврале 2020 года приговорил Руско и Кочнера к 19 годам заключения каждого и штрафу в размере 10 000 евро для Кочнера. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Дело против обвиняемых началось в 2016 году, когда Кочнер хотел взыскать миллионы евро с Руско и телекомпании TV Markíza. Кочнер утверждал, что у него есть долговые векселя на 69 млн евро.

Впоследствии оказалось, что документы были подделаны, а бывший министр был привлечен к делу и помогал получить деньги по фальшивым документам.

Кочнеру по другому делу были выдвинуты обвинения в заказном убийстве журналиста Яна Куцяка и его невесты. Однако в сентябре 2020-го Специализированный уголовный суд в городе Пезинок оправдал его и Алену Жужову, которую обвинение считало посредником в убийстве.

По мнению суда, преступление произошло, но не доказано, что они оба были причастны к убийству.

Кочнер был получил только штраф в размере 5 тыс. евро за незаконное хранение оружия. Жужова была полностью оправдана. Это решение еще может быть обжаловано обвинением.

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