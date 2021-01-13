Президентка Естонії доручила сформувати новий уряд лідерці найбільшої опозиційної партії
Президентка Естонії Керсті Кальюлайд доручить формування нового уряду лідеру найбільшої опозиційної Партії реформ Каї Каллас.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ERR.
Кальюлайд пояснила, що хоча у президента після відставки уряду є 14 днів, щоб зробити тій чи іншій партії пропозицію сформувати новий уряд, з урахуванням коронавірусної кризи вона зробить таку пропозицію вже 13 січня.
Президентка підтвердила, що має намір в середу зустрітися з Каєю Каллас. Коментуючи рішення голови Центристської партії Юрі Ратаса подати у відставку з поста глави уряду, Кальюлайд зазначила, що Ратасу було б складно прийняти якесь інше рішення.
"Я дякую Юрі Ратасу за той час, який він провів у складі уряду", - сказала президентка.
Вона додала, що на тлі кризи, що вибухнула напередодні корупційного скандалу в зв'язку з девелоперським проектом Porto Franco слід серйозно переглянути правила фінансування політичних партій.
"Фінансування партій потребує перегляду, чітких правил, і я сподіваюся, що це стане в парламенті одним з важливих пунктів для обговорення разом з коронавірусною кризою", - сказала Кальюлайд.
Партія реформ виграла парламентські вибори у 2019 році, набравши 28,9% голосів. Проте їй не вистачило підтримки виборців для утворення парламентської більшості.
Пізніше парламент проголосував проти того, щоб Каллас сформувала уряд і новим прем'єром став лідер центристів Юрі Ратас, а коаліцію. сформували Центристська партія EKRE і "Вітчизна".
Нагадаємо, на тлі пред'явлених Центристській партії підозр у корупції лідер цієї політичної сили Юрі Ратас оголосив про свою відставку з поста прем'єр-міністра Естонії.