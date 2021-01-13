Президент Эстонии поручила сформировать новое правительство лидеру крупнейшей оппозиционной партии

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поручит формирование нового правительства лидеру крупнейшей оппозиционной Партии реформ Кайе Каллас.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Кальюлайд объяснила, что хотя у президента после отставки правительства есть 14 дней, чтобы сделать той или иной партии предложение сформировать новое правительство, с учетом коронавирусного кризиса она сделает такое предложение уже 13 января.

Президент подтвердила, что намерена в среду встретиться с Кайей Каллас. Комментируя решение главы Центристской партии Юри Ратаса подать в отставку с поста главы правительства, Кальюлайд отметила, что ему было бы сложно принять какое-то другое решение.

"Я благодарю Юри Ратас за то время, которое он провел в составе правительства", - сказала президент.

Она добавила, что на фоне разразившегося накануне коррупционного скандала в связи с девелоперским проектом Porto Franco следует серьезно пересмотреть правила финансирования политических партий.

"Финансирование партий требует пересмотра, четких правил, и я надеюсь, что это станет в парламенте одним из важных пунктов для обсуждения наряду с коронавирусным кризисом", - сказала Кальюлайд.

Партия реформ выиграла парламентские выборы в 2019 году, набрав 28,9% голосов. Однако ей не хватило поддержки избирателей для образования парламентского большинства.

Позже парламент проголосовал против того, чтобы Каллас сформировала правительство и новым премьером стал лидер центристов Юри Ратас, а коалицию сформировали Центристская партия EKRE и "Отечество".

Напомним, на фоне предъявленных Центристской партии подозрений в коррупции лидер этой политической силы Юри Ратас объявил о своей отставке с поста премьер-министра Эстонии.