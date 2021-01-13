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У швейцарських Альпах 2020 рік видався найтеплішим в історії

Середа, 13 січня 2021, 16:24

Для швейцарських Альп 2020 рік видався найтеплішим за всю історію спостережень, та другим найтеплішим - для всієї країни загалом. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Swiss Info з посиланням на дані Федерального офісу метеорології та кліматології. 

Вже зима 2019-2020 років виявилася найтеплішою за всю історію спостережень. 

2020 рік в цілому для країни став другим найтеплішим за історію спостережень - після 2018 року. 

"У більшості районів Швейцарії річна температура була на 1,4 - 1,6 °C вищою за норми 1981-2010 років", - повідомили у MeteoSwiss.

Тенденція до потепління посилює тривогу щодо майбутнього Альп. З 1850 року масив льодовиків у Альпах зменшився на близько 60%, в останні роки танення льодовиків прискорилося. За найгіршим сценарієм, змодельованим у 2019 році науковцями Швейцарського федерального інституту технології ETH Zurich та Федерального інституту досліджень лісів, снігу й ландшафту WSL, до 2100 року майже весь льодовий покрив у Альпах розтане. Це загрожує несподіваними повенями, зменшенням резервів питної води та серйозними змінами у біорізноманітті.  

За даними Всесвітньої метеорологічної організації, 2020 рік був серед трьох найтепліших років за всю історію спостережень. Середня температура виявилася на 1,2 °C вищою від показників доіндустріальної епохи (1850-1900). Усі роки, починаючи з 2015 - серед найтепліших в історії. 

За словами генерального секретаря організації Петтері Тааласа, з імовірністю 1 до 5 вже до 2024 року середня температура буде вищою на 1.5 °C, ніж у доіндустріальну добу.

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