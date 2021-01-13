В швейцарских Альпах 2020 год выдался самым теплым в истории

Для швейцарских Альп 2020 год оказался самым теплым за всю историю наблюдений, и вторым самым теплым - для всей страны в целом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Swiss Info со ссылкой на данные Федерального офиса метеорологии и климатологии.

Уже зима 2019-2020 годов оказалась самой теплой за всю историю наблюдений.

2020 год в целом для страны стал вторым самым теплым за всю историю наблюдений - после 2018-го.

"В большинстве районов Швейцарии годовая температура была на 1,4-1,6°C выше нормы 1981-2010 годов", - сообщили в MeteoSwiss.

Тенденция к потеплению усиливает тревогу относительно будущего Альп. С 1850 года массив ледников в Альпах уменьшился приблизительно на 60%, в последние годы таяние ледников ускорилось. По наихудшему сценарию, смоделированному в 2019 году учеными Швейцарского федерального института технологии ETH Zurich и Федерального института исследований лесов, снега и ландшафта WSL, к 2100 году почти весь ледяной покров в Альпах растает. Это грозит неожиданными наводнениями, уменьшением резервов питьевой воды и серьезными изменениями в биоразнообразии.

По данным Всемирной метеорологической организации, 2020 год был среди трех самых теплых лет за всю историю наблюдений. Средняя температура оказалась на 1,2°C выше показателей доиндустриальной эпохи (1850-1900). Все годы, начиная с 2015 - среди самых теплых в истории.

По словам генерального секретаря организации Петтери Тааласа, с вероятностью 1 к 5 уже к 2024 году средняя температура будет выше на 1,5°C, чем в доиндустриальную эпоху.