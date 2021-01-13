Airbnb припиняє оренду житла в Вашингтоні перед інавгурацією Байдена

Airbnb заявила в середу, що зупинить аренду житла у Вашингтоні на період, який припадає на інавгурацію обраного президента Джо Байдена 20 січня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Компанія попросила про це після того, як місцева влада звернулась до людей із закликом залишатися на відстані після нападу на Капітолій США.

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Компанія оголосила, що скасує вже зарезервовані бронювання протягом інавгураційного тижня, а також заблокує будь-які нові бронювання у цей час.

Минулого тижня натовп прихильників президента Дональда коли Трампа, який відмовився визнавати результат виборів, штурмував Капітолій, коли законодавці зібралися затвердити перемогу Джо Байдена,

Деякі з бунтівників зупинилися в орендованих будинках на Airbnb у Вашингтоні та його околицях.

Перед обличчям нових можливих протестів у день інавгурації жителі Вашингтона закликали сусідів, які здають житло через Airbnb, не робити цього до приведення Байдена до присяги.

Мер Вашингтона Мюріел Баузер в понеділок також попросила американців не приїжджати до міста, а брати участь у інавгурації віртуально.