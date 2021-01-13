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Airbnb прекращает аренду жилья в Вашингтоне перед инаугурацией Байдена

Среда, 13 января 2021, 19:34

Airbnb заявила в среду, что остановит аренду жилья в Вашингтоне на период, который приходится на инаугурацию избранного президента Джо Байдена 20 января.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Компания огласила об этом после того, как местная власть обратилась к людям с призывом оставаться на расстоянии после нападения на Капитолий США.

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Компания объявила, что отменит уже зарезервированные бронирования в течение недели инаугурации, а также заблокирует любые новые бронирования в это время.

На прошлой неделе толпа сторонников президента Дональда Трампа, который отказался признавать результаты выборов, штурмовала Капитолий, когда законодатели собрались утвердить победу Джо Байдена.

Некоторые из мятежников остановились в арендованных домах на Airbnb в Вашингтоне и его окрестностях.

Перед лицом новых возможных протестов в день инаугурации жители Вашингтона призвали соседей, которые сдают жилье через Airbnb, не делать этого до приведения Байдена к присяге.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер в понедельник также попросила американцев не приезжать в город, а участвовать в инаугурации виртуально.

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США Штурм Капитолия Байден
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