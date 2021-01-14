У Польщі стався вибух на заводі з виробництва вибухових речовин, є загиблий
Четвер, 14 січня 2021, 15:21
У польському місті Берунь, що в Сілезькому воєводстві, стався вибух на заводі Nitroerg з виробництва вибухових речовин.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.
На місці працювали двоє працівників компанії. Один помер відразу, іншого госпіталізували.
Вибух був такої сили, що його відчули в селах, прилеглих до Беруня.
Пожежники поки що не надали інформацію про характер вибуху. Відомо, що вибух не призвів до пожежі.
Nitroerg, що належить групі KGHM, є найбільшим в Польщі і одним з найбільших в Європі виробників вибухових речовин і систем ініціювання для цивільного використання.
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