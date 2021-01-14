В Польше произошел взрыв на заводе взрывчатых веществ, есть погибший
Четверг, 14 января 2021, 15:21
В польском городе Берунь, что в Силезском воеводстве, произошел взрыв на заводе Nitroerg по производству взрывчатых веществ.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.
На месте работали двое сотрудников компании. Один умер сразу, другой госпитализирован.
Взрыв был такой силы, что его почувствовали в селах, прилегающих к Беруню.
Пожарные пока не предоставили информацию о характере взрыва. Известно, что взрыв не привел к пожару.
Nitroerg, принадлежащий группе KGHM, является крупнейшим в Польше и одним из крупнейших в Европе производителей взрывчатых веществ и систем инициирования для гражданского использования.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua