У Туреччині за два дні вакцинували понад 500 тисяч осіб

У Туреччині за перші два дні вакцинації від коронавірусу щеплення зробили понад 500 000 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, приблизно до полудня п'ятниці 523 338 осіб отримали першу дозу вакцини китайського виробника Sinovac.

У четвер Анкара запустила загальнонаціональну програму, в першу чергу вакцинувати медичних працівників, і в перший же день вакциновано понад 285 000 осіб.

Уряд заявив, що такому швидкому зростанню сприяло поширення вакцин по всій країні на початку тижня, а також оцифровані медичні записи і лікарняні послуги.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також отримав свою першу дозу вакцини в Анкарі в четвер і закликав інших політиків підтримати програму, закликавши турків ігнорувати критику вакцини CoronaVac.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в Туреччині 1,1 мільйона медичних працівників будуть вакциновані протягом місяця.

У Туреччині, країні з населенням близько 82 мільйонів осіб, з березня 2020 року зареєстровано понад 2,3 мільйона випадків зараження Covid-19 і 23 тисячі смертей.

Як відомо, 30 грудня Україна уклала договір на поставку 1 млн 913 доз вакцини CoronaVac проти COVID-19.

Водночас, 13 січня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що згідно з укладеним договором про закупівлю цієї вакцини, її ефективність повинна бути не менше 70%. В іншому випадку Україні повинні повернути кошти.

За даними висновки спеціалістів бразильського Інституту Бутантата, загальний рівень ефективності вакцини Sinovac Biotech нижче 60%, але вище 50%.