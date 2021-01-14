Ердоган щепився китайською вакциною, яку закуповує Україна

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у четвер отримав першу дозу китайської вакцини CoronaVac.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Haberturk.

Ердогану зробили щеплення у міській лікарні Анкари. Другу дозу Ердоган отримає за 28 днів.

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Агентство щодо ліків і медичного обладнання при Міністерстві охорони здоров'я Туреччини схвалило екстрене використання китайської вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech 13 січня. Того ж дня першим щеплення отримав міністр охорони здоров’я Фахреттін Коджа.

У четвер 14 січня офіційно розпочато процес вакцинації серед медичних працівників.

За даними міністерства охорони здоров’я Туреччини, щеплення від коронавірусу від початку вакцинації вже отримали 252 438 осіб.

У зв’язку з епідемією коронавірусу в Туреччині померли понад 23 000 людей.

30 грудня Україна уклала договір на поставку 1 млн 913 доз цієї вакцини проти COVID-19.

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Водночас, 13 січня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що згідно з укладеним договором про закупівлю цієї вакцини, її ефективність повинна бути не менше 70%. В іншому випадку Україні повинні повернути кошти.

За даними висновки спеціалістів бразильського Інституту Бутантата, загальний рівень ефективності вакцини Sinovac Biotech нижче 60%, але вище 50%.