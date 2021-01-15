В Турции за два дня вакцинировали более 500 тысяч человек

В Турции за первые два дня вакцинации от коронавируса прививки сделали более 500 000 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Согласно данным Министерства здравоохранения, примерно до полудня пятницы 523 338 человек получили первую дозу вакцины китайского производителя Sinovac.

В четверг Анкара запустила общенациональную программу, в первую очередь будут вакцинировать медицинских работников, и в первый же день вакцинировано более 285 000 человек.

Правительство заявило, что такому быстрому росту способствовало распространение вакцин по всей стране в начале недели, а также оцифрованные медицинские записи и больничные услуги.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также получил свою первую дозу вакцины в Анкаре в четверг и призвал других политиков поддержать программу, призвав турок игнорировать критику вакцины CoronaVac.

По данным Министерства здравоохранения, в Турции 1,1 миллиона медицинских работников будут вакцинированы в течение месяца.

В Турции, стране с населением около 82 миллионов человек, с марта 2020 года зарегистрировано более 2,3 миллиона случаев заражения Covid-19 и 23000 смертей.

Как известно, 30 декабря Украина заключила договор на поставку 1 млн 913 доз вакцины CoronaVac против COVID-19.

В то же время 13 января министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что согласно заключенному договору о закупке этой вакцины, ее эффективность должна быть не менее 70%. В противном случае Украина должны вернуть деньги.

По данным заключения специалистов бразильского Института Бутантата, общий уровень эффективности вакцины Sinovac Biotech ниже 60%, но выше 50%.