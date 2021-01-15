Експрезидента Франції Саркозі запідозрили у "торгівлі впливом" за участі російської фірми - ЗМІ

Національна фінансова прокуратура (Le parquet national financier, PNF) здійснює розслідування щодо можливої "торгівлі впливом" з боку колишнього президента Ніколя Саркозі у рамках його контракту з російською фірмою, що контролюється російськими мільярдерами.

Як пише "Європейська правда", таку інформацію опублікувало видання Mediapart, а слідом за ним зі своїх джерел підтвердили Le Figaro / AFP.

Прокуратура підтвердила AFP, що йде попереднє розслідування щодо "торгівлі впливом" та прикриття злочинної діяльності, але не захотіла повідомляти дату, коли було відкрито провадження.

За інформацією Mediapart, розслідування стосується багаторічного контракту експрезидента Саркозі на 3 млн євро, укладеного у 2019 році, щодо надання консультаційних послуг. Як стверджується, контракт був укладений з російською страховою компанією RESO Garantia, що контролюється російськими мільярдерами Сергєєм та Ніколаєм Саркісовими, яка своєю чергою пов’язана з французькою компанією Axa.

Нагадаємо, щодо 65-річного експрезидента вже йде суд за звинуваченнями у тому, що він нібито намагався підкупити суддю в обмін на інформацію про розслідування фінансування його партії.

Разом із Саркозі у справі проходить його адвокат Тьєррі Герцог та колишній суддя Жільбер Азібер.

Саркозі, який очолював Францію з 2007 по 2012 роки, став першим експрезидентом на лаві підсудних у сучасній історії країни.