Экс-президента Франции Саркози заподозрили в "торговле влиянием" при участии российской фирмы - СМИ

Национальная финансовая прокуратура (Le parquet national financier, PNF) осуществляет расследование возможной "торговли влиянием" со стороны бывшего президента Николя Саркози в рамках его контракта с российской фирмой, контролируемой российскими миллиардерами.

Как пишет "Европейская правда", такую ​​информацию опубликовало издание Mediapart, а вслед за ним из своих источников подтвердили Le Figaro / AFP.

Прокуратура подтвердила AFP, что идет предварительное расследование "торговли влиянием" и прикрытия преступной деятельности, но не захотела сообщать дату, когда было открыто производство.

По информации Mediapart, расследование касается многолетнего контракта экс-президента Саркози на 3 млн евро, заключенного в 2019 году, о предоставлении консультационных услуг. Как утверждается, контракт был заключен с российской страховой компанией RESO Garantia, контролируемой российскими миллиардерами Сергеем и Николаем Саркисов, которая в свою очередь связана с французской компанией Axa.

Напомним, в отношении 65-летнего бывшего президента уже идет суд по обвинению в том, что он якобы пытался подкупить судью в обмен на информацию о расследовании финансирования его партии.

Вместе с Саркози по делу проходит его адвокат Тьерри Герцог и бывший судья Жильбер Азибер.

Саркози, который возглавлял Францию ​​с 2007 по 2012 годы, стал первым экс-президентом на скамье подсудимых в современной истории страны.