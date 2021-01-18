У Британії стурбовані безпекою Навального після його затримання в РФ

Британія стурбована безпекою кремлівського критика Алексєя Навального після того, як його затримали по поверненню до Москви.

Про це заявив у понеділок міністр з питань розповсюдження вакцин у Британії Надхім Захаві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Російська поліція затримала Навального після прибуття до Москви в неділю після того, як він вперше з часу отруєння влітку минулого року прилетів p Німеччини до Росії.

"Міністр закордонних справ скаже більше про це, але ми дуже стурбовані благополуччям та безпекою Алексєя Навального. І звичайно, ми повинні переконатися, що російський уряд відповість, чому було використано отруту проти нього", - сказав Захаві.

У Європейському Союзі та США різко засудили Росію за затримання Алексєя Навального та вимагають звільнити опозиціонера.

17 січня ввечері російського опозиціонера Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" в Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння.

В управлінні ФСВП по Москві заявили, що Навальний затриманий за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.