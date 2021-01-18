У ЄС та США вимагають звільнити Навального 

У Європейському Союзі та США різко засудили Росію за затримання Алексєя Навального та вимагають звільнити опозиціонера.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Голова Європейської Ради Шарль Мішель закликав негайно звільнити Навального.

"Затримання Алексєя Навального після прибуття до Москви неприпустиме. Я закликаю російську владу негайно звільнити його", - заявив Мішель у Twitter.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що російська влада повинна поважати права Алексєя Навального та негайно звільнити його.

"Політизація судової влади неприйнятна", - заявив Боррель.

Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау "рішуче засудив" затримання Навального.

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"Розраховую на його негайне звільнення. Висловлюю свою солідарність з усіма росіянами, яким близькі ідеали арештованого російського опозиціонера", - написав Рау у Twitter.

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що російська влада намагається змусити замовкнути своїх критиків. "Впевнені політичні лідери не бояться конкуруючих голосів, не вживають насильства проти політичних опонентів та неправомірно не затримують їх", - сказав Помпео.

Аналогічного тону дотримувався і майбутній радник з питань національної безпеки обраного президента США Джо Байдена. "Напади Кремля на Навального - це не просто порушення прав людини, а образа російського народу, який хоче, щоб його голос був почутий", - заявив Джейк Салліван у Twitter.

17 січня ввечері російського опозиціонера Алексєя Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" в Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння.

В управлінні ФСВП по Москві заявили, що Навальний затриманий за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.