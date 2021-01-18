В Британии обеспокоены безопасностью Навального после его задержания в РФ

Великобритания обеспокоена безопасностью критика Кремля Алексея Навального после того, как его задержали по возвращению в Москву.

Об этом заявил в понедельник министр по вопросам распространения вакцин в Британии Надхим Захави, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Российская полиция задержала Навального по прибытии в Москву в воскресенье после того, как он впервые со времени отравления летом прошлого года прилетел из Германии в Россию.

"Министр иностранных дел скажет больше об этом, но мы очень обеспокоены благополучием и безопасностью Алексея Навального. И конечно, мы должны убедиться, что российское правительство ответит, почему против него был использован яд", - сказал Захави.

В Европейском Союзе и США резко осудили Россию за задержание Навального и требуют освободить оппозиционера.

17 января вечером российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.

В управлении ФСИН по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.