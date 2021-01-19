Німеччина призупинила дозвіл на добудову "Північного потоку-2"

Німецькі природоохоронні організації Deutsche Umwelthilfe (DUH) і Німецький союз охорони природи та біорізноманіття (NABU) опротестували видачу дозволу на будівництво газопроводу "Північний потік - 2".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

У понеділок, 18 січня, Федеральне агентство з морського судноплавства і гідрографії в Гамбурзі підтвердило агентствам dpa і Reuters отримання апеляції екологів. У зв'язку з цим дія дозволу на ведення робіт в німецьких територіальних водах тимчасово призупинена. Тепер федеральне відомство має оцінити заперечення екологів.

Відомство 15 січня продовжило дозвіл на подальше будівництво "Північного потоку - 2" в німецьких водах до кінця травня. У відповідь екологи заявили про намір опротестувати рішення влади.

Як повідомлялося напередодні, США поінформували Німеччину та інших європейських партнерів про свої плани ввести санкції щодо російського трубоукладача "Фортуна" та його власника, російської компанії KVT-RUS.

"Газпром" вирішив добудовувати газопровід "Північний потік-2" власними силами, після того, як через накладені США санкції його швейцарський підрядник зупинив роботу. На сьогодні з приблизно 2460 км газопроводу укладено понад 2300 км (тобто 94%).

З 15 січня будівництво магістралі мало поновитися у водах виключної економічної зони Данії. Минулого тижня "Фортуна" вийшла з німецького порту Вісмар, але через день шляху зупинилася на рейді порту Росток.