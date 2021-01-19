Германия приостановила разрешение на достройку "Северного потока-2"

Немецкие природоохранные организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) и Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) опротестовали выдачу разрешения на строительство газопровода "Северный поток - 2".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

В понедельник, 18 января, Федеральное агентство по морскому судоходству и гидрографии в Гамбурге подтвердило агентствам dpa и Reuters получение апелляции экологов. В связи с этим действие разрешения на ведение работ в немецких территориальных водах временно приостановлено. Теперь федеральное ведомство должно оценить возражения экологов.

Ведомство 15 января продлило разрешение на дальнейшее строительство "Северного потока - 2" в немецких водах до конца мая. В ответ экологи заявили о намерении опротестовать решение властей.

Как сообщалось накануне, США проинформировали Германию и других европейских партнеров о своих планах ввести санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна" и его владельца, российской компании KVT-RUS.

"Газпром" решил достраивать газопровод "Северный поток-2" собственными силами, после того, как через наложенные США санкции его швейцарский подрядчик остановил работу. На сегодня из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (т.е. 94%).

С 15 января строительство магистрали должно было восстановиться в водах исключительной экономической зоны Дании. На прошлой неделе "Фортуна" вышла из немецкого порта Висмар, но через день пути остановилась на рейде порта Росток.