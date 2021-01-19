Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Єврокомісія розраховує вакцинувати до літа 70% дорослого населення в ЄС

"Газпром" вперше визнав ймовірність припинення будівництва "Північного потоку-2"

Вакцинація у ЄС залишається добровільною - Єврокомісія

Берлін шкодує про санкції США проти корабля РФ, який будує "Північний потік-2"






У Кремлі заявили про намір добудувати "Північний потік-2" попри санкції США

Вівторок, 19 січня 2021, 13:09

Кремль заявив, що стежить за діями США, спрямованими на згортання проєкту "Північний потік-2", і підтверджує намір завершити цей проект.

Про це журналістам у вівторок заявив речник Кремля Дмітрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "Интерфакс".

Пєсков заявив, що "Північний потік-2" продовжує стикатися з "грубим, незаконним тиском з боку США", чиї дії спрямовані на введення "незаконних з точки зору міжнародного права обмежень щодо економічних операторів, які мають відношення до цього проєкту".

Читайте також
Берлін шкодує про санкції США проти корабля РФ, який будує "Північний потік-2"

"Ми шкодуємо в зв'язку з цим, ми дуже уважно відстежуємо ситуацію, аналізуємо її", - заявив він.

Разом з тим Пєсков підкреслив, що в Москві мають намір "продовжити послідовну роботу з фіналізації цього проекту".

Нагадаємо, у вівторок 19 січня стало відомо, що "Газпром" вперше визнав існування ризиків зупинки чи згортання проєкту газопроводу "Північний потік-2". 

Міністерство економіки Німеччини у понеділок підтвердило, що США повідомили Берлін про наміри ввести санкції щодо російського трубоукладача "Фортуна", який будує газопровід "Північний потік-2". 

Німецьке ділове видання Handelsblatt раніше повідомило, що санкції США наберуть чинності у вівторок в рамках Закону про протидію американським противникам шляхом санкцій (CAATSA).

У понеділок Німеччина призупинила дозвіл на добудову "Північного потоку-2" після скарги екологів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Росія Північний потік-2 США
powered by lun.ua