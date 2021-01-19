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"Газпром" вперше визнав ймовірність припинення будівництва "Північного потоку-2"

Вівторок, 19 січня 2021, 12:18

Російський виробник газу "Газпром" у випущеному ним проспекті єврооблігацій визнав, що існують ризики зупинки чи згортання проєкту газопроводу "Північний потік-2". 

Із документом "Газпрому" у вівторок ознайомилось агентство Reuters, пише "Європейська правда".

"При реалізації наших великих міжнародних проєктів, таких як газопровід "Північний потік-2", ми стикалися і можемо продовжувати стикатися з ризиками, пов'язаними зі зміною політичної обстановки в різних регіонах, пов'язаних з такими проєктами", - сказано в документі.

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"У виняткових обставинах, в тому числі через політичний тиск, такі зміни можуть призвести до призупинення або припинення проєкту", - визнав "Газпром".

Нагадаємо, Міністерство економіки Німеччини підтвердило, що США повідомили Берлін про наміри ввести санкції щодо російського трубоукладача "Фортуна", який будує газопровід "Північний потік-2". 

Німецьке ділове видання Handelsblatt раніше повідомило, що санкції США наберуть чинності у вівторок в рамках Закону про протидію американським противникам шляхом санкцій (CAATSA).

Санкції будуть введені проти російського трубопровідного корабля "Фортуна" та його власника KVT-RUS.

У понеділок Німеччина призупинила дозвіл на добудову "Північного потоку-2" після скарги екологів.

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Північний потік-2 Росія Німеччина
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