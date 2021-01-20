9 із 17 перших указів Байдена скасують рішення президента Трампа

Президент США Джо Байден відразу після вступу на посаду має підписати 17 указів, тексти яких вже підготовлені.

Як повідомляє Європейська правда, про це розповіла речниця новообраного президента Джен Псакі.

Телекомпанія CNN, виходячи з опису цих указів, стверджує, що 9 із 17 документів будуть присвячені скасуванню раніше ухвалених рішень його попередника, президента Дональда Трампа. При цьому йдеться про понад 100 скасованих рішень Трампа, оскільки деякі підписані Байденом документи будуть скасовувати відразу кілька указів його попередника.

Вісім принципово нових рішень Байдена є такими:

Запуск антикоронавірусної ініціативи "100 днів у масках", яка запровадить вимогу носіння масок у федеральних установах і закличе зробити те саме керівництво штатів Створення посади координатора з питань протидії Covid-19, відповідального зокрема за виробництво та доставку вакцин Запровадити мораторій на вибори та на виселення за борги як мінімум до 31 березня 2021 року Подовжити як до мінімум 30 вересня паузу у виплаті студентських боргів Запровадити заходи за запобігання дискримінації у працевлаштуванні на базі статі або сексуальної орієнтації Запроваджує вимогу для держслужбовців підписувати етичну обіцянку, яка, зокрема, гарантує, що вони не діятимуть у особистих інтересах. Відтермінувати депортацію та продовжити дозвіл на роботу для ліберійців, які втекли до США від режиму, до 30 червня 2022 року. Запровадити захист для тих, хто прибув до США дітьми (до певної міри це скасовує наміри Трампа скасувати цей захист)

9 інших указів пов'язані з діями Дональда Трампа.

Зокрема, президент Джо Байден дасть вказівку урядові США:

Зупинити вихід з ВООЗ, призначивши головою американського представництва головного інфекціоніста США Ентоні Фаучі. Приєднатися до Паризької кліматичної угоди Зупинити побудову нафтогону Keystone XL, який лобіював Трамп, та одночасно переглянути понад 100 інших рішень Трампа у питання довкілля. Скасувати створену минулого року "Комісії 1776" з питань патріотичного виховання та провести перегляд інших рішень виконавчих органів, що могли зачепити расову рівність. Включити негромадян США у перепис населення, що впливає на розподіл квот у Конгресі Скасувати заборону на в’їзд до США з країн із мусульманською більшістю. Скасувати посилення боротьби з іммігрантами на території США Зупинити побудову стіни на кордоні з Мексикою. Змінити норми затвердження виконавчих рішень, запроваджені за Трампа.

Очікується, що всі ці укази будуть підписані вже протягом першого дня роботи нового президента США.

Детальніше про те, як починає роботу президента США, читайте в LIVE-трансляції ЄвроПравди "Президент Джо Байден: як проходила інавгурація нового лідера США"