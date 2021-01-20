9 из 17 первых указов Байдена отменят решения президента Трампа

Президент США Джо Байден сразу после вступления в должность должен подписать 17 указов, тексты которых уже подготовлены.

Как сообщает Европейская правда, об этом рассказала пресс-секретарь новоизбранного президента Джен Псаки.

Телекомпания CNN, исходя из описания этих указов, утверждает, что 9 из 17 документов будут посвящены отмене ранее принятых решений его предшественника, президента Дональда Трампа. При этом речь идет о более 100 отмененных решений Трампа, поскольку некоторые подписанные Байденом документы будут отменять сразу несколько указов его предшественника.

Восемь принципиально новых указов Байдена – следующие:

Запуск антикоронавирусной инициативы "100 дней в масках", которая введет требование ношения масок в федеральных учреждениях и призовет сделать то же руководство штатов Создание должности координатора по вопросам противодействия Covid-19, ответственного в том числе за производство и доставку вакцин Мораторий на проведение выборов и на выселение за долги до как минимум 31 марта 2021 Продление до как минимум 30 сентября паузы в выплате студенческих долгов Меры по предотвращению дискриминации в трудоустройстве на базе пола или сексуальной ориентации Требование для всех госслужащих подписывать этическую декларацию, которая, в частности, гарантирует, что те не будут действовать в личных интересах. Отсрочка депортации и продление разрешения на работу для либерийцев, которые бежали в США от режима, до 30 июня 2022 года. Защита для тех, кто прибыл в США детьми (до определенной степени это отменяет намерения Трампа отменить эту защиту)

Девять других указов напрямую связаны с действиями Дональда Трампа, отменяя его указы.

В частности, президент Джо Байден даст указание правительству США:

Остановить выход из ВОЗ, назначив председателем американского представительства главного инфекциониста США Энтони Фаучи. Присоединиться к Парижскому климатическому соглашению Остановить строительство спорного нефтепровода Keystone XL, который лоббировал Трамп, и одновременно пересмотреть более 100 других решений Трампа, влияющих на окружающую среду. Отменить созданную в прошлом году "Комиссию 1776" по вопросам патриотического воспитания и провести пересмотр других решений исполнительных органов, которые могли повредить расовому равенству. Включить неграждан США в перепись населения, которая влияет на распределение квот в Конгрессе Отменить запрет на въезд в США из стран с мусульманским большинством. Отменить усиление борьбы с иммигрантами на территории США Остановить строительство стены на границе с Мексикой. Изменить нормы утверждения исполнительных решений, введенные при Трампе.

Ожидается, что все эти указы будут подписаны уже в течение первого дня работы нового президента США.

Детальнее о том, как начинает работу президент США, читайте в LIVE-трансляции ЕвроПравды "Президент Джо Байден: как проходила инаугурация нового лидера США"