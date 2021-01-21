Норвегія скасувала заборону на продаж алкоголю в ресторанах і барах

Норвегія з 22 січня скасує загальнонаціональну заборону на продаж алкоголю в ресторанах і барах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Парламент у вівторок підтримав пропозицію дозволити подавати алкоголь в районах з низьким рівнем зараження.

Після того, як пропозиція отримала підтримку більшості, уряд вирішив повністю скасувати обмеження, що забороняє подавати алкоголь в закладах.

У заяві Міністерства охорони здоров'я вказано, що заклади повинні слідувати рекомендаціям Норвезького інституту суспільної охорони здоров'я, які діяли до введення повної заборони на продаж алкоголю 4 січня.

Це означає, що заборона на подачу алкоголю залишиться чинною після півночі для нових гостей і подавати його можна тільки одночасно з подачею їжі.

Раніше цього тижня уряд Норвегії оголосив, що послаблює деякі обмеження, і рівень зараження COVID-19 в країні стабілізується.