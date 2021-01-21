Норвегия отменила запрет на продажу алкоголя в ресторанах и барах

Норвегия с 22 января отменит общенациональный запрет на продажу алкоголя в ресторанах и барах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Парламент во вторник поддержал предложение разрешить подавать алкоголь в районах с низким уровнем заражения.

После того как предложение получило поддержку большинства, правительство решило полностью отменить ограничение, запрещающее подавать алкоголь в заведениях.

В заявлении Министерства здравоохранения указано, что учреждения должны следовать рекомендациям Норвежского института общественного здравоохранения, которые действовали до введения полного запрета на продажу алкоголя 4 января.

Это означает, что запрет на подачу алкоголя останется в силе после полуночи для новых гостей и подавать его можно только одновременно с подачей пищи.

Ранее на этой неделе правительство Норвегии объявил, что ослабляет некоторые ограничения, и уровень заражения COVID-19 в стране стабилизируется.