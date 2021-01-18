У Норвегії дещо послабили коронавірусні обмеження

У Норвегії лишили в силі більшість жорстких обмежень, які діяли з 4 січня, однак частину заходів послабили.

Про це йшлося у виступі прем’єрки Норвегії Ерни Солберг у парламенті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

Зокрема, обмеження були послаблені для дітей і молоді.

Зокрема, дітям і молоді віком до 20 років дозволили брати участь у заходах на свіжому повітрі, як зазвичай, для них можливе відновлення тренувань.

Водночас не дозволені змагання. Продовжується рекомендація про дистанційне навчання.

"Мета, серед іншого, зробити життя дітей та молоді трохи більш передбачуваним. Це було одним з наших найважливіших пріоритетів протягом усієї пандемії", - сказала Солберг.

Дію рекомендації уникати непотрібних подорожей продовжили.

Ще одним із послаблень є дозвіл приймати гостей вдома, але не більше 5 осіб.

Як і раніше заборонено продаж алкоголю в ресторанах і барах, однак цей захід переглянуть на наступному тижні.