Перший в історії договір про заборону ядерної зброї набув чинності в п'ятницю, але жодна з країн з ядерним озброєнням до нього не приєдналася.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Assocaited Press.

Договір був затверджений Генеральною Асамблеєю ООН в липні 2017 року, тоді його схвалили 122 держави, одна голосувала проти (Нідерланди), одна – утрималася (Сингапур).

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Однак, жодна з дев'яти країн, що володіють ядерною зброєю, - США, Росія, Велика Британія, Китай, Франція, Індія, Пакистан, Північна Корея та Ізраїль - не підтримала договір.

Японія, єдина у світі країна, яка зазнала ядерних атак, також не підтримує договір. Країна відмовляється від використання та володіння ядерною зброєю, але уряд заявив, що дотримання договору нереально з ядерними та неядерними державами, які так різко розділилися щодо цього питання.

У жовтні минулого року договір був ратифікований 50 країнами, що автоматично запустило 90-денний період до набрання ним чинності 22 січня.

Станом на четвер, документ ратифікувала 61 країна. Таким чином, з п'ятниці ядерна зброя буде заборонена міжнародним правом у всіх цих країнах.

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Договір вимагає, щоб усі його підписанти "ніколи і ні за яких обставин ... не розробляли, не випробовували, не виробляли, не виготовляли, не купували, не володіли ядерними запасами та іншими ядерними вибуховими пристроями".

Він також забороняє будь-яку передачу або використання ядерної зброї або ядерних вибухових пристроїв - і загрозу використання такої зброї - і вимагає від сторін просування договору в інших країнах.

Беатріс Фін, виконавчий директор Міжнародної кампанії за ліквідацію ядерної зброї, зазначила, що договір є "справді, дуже важливим", оскільки він тепер буде ключовим правовим інструментом, разом з Женевськими конвенціями про поведінку щодо цивільного населення та солдатів під час війни та конвенціями про заборону хімічної та біологічної зброї та наземних мін.