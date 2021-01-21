Байден хоче продовжити на 5 років ядерний договір з РФ – ЗМІ

Адміністрація Байдена пропонує Росії п'ятирічне продовження дії договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3), що обмежує кількість американської та російської стратегічної ядерної зброї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Пропозицію вже передали російській стороні. Американська адміністрація ще не робила публічних оголошень з приводу договору.

Термін дії договору закінчується в лютому і він є останньою угодою, що обмежує ядерну зброю США та Росії.

Підписаний на 10 років, СНО-3 обмежує стратегічні носії та ядерні боєголовки РФ і США до 700 і 1550 відповідно. Договір може бути продовжений ще на п'ять років у разі доброї волі кожного з підписантів.

Можливість продовження договору існує, оскільки ще у грудні 2019 років Москва висловила намір продовжити новий СНО на п'ять років без будь-яких попередніх умов.

Адміністрація Дональда Трампа не була налаштована на продовження договору.

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