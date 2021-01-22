Первый в истории договор о запрете ядерного оружия вступил в силу в пятницу, но ни одна из стран с ядерным вооружением к нему не присоединилась.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Assocaited Press.

Договор был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН в июле 2017 года, тогда его одобрили 122 государства, одна страна голосовала против (Нидерланды), одна - воздержалась(Сингапур).

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Однако ни одна из девяти стран, обладающих ядерным оружием, - США, Россия, Великобритания, Китай, Франция, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль - не поддержала договор.

Япония, единственная в мире страна, которая была целью ядерных атак, также не поддерживает договор. Страна отказывается от использования и владения ядерным оружием, но правительство заявило, что соблюдение договора невозможно с ядерными и неядерными государствами, так резко разделившимися по этому вопросу.

В октябре прошлого года договор был ратифицирован 50 странами, что автоматически запустило 90-дневный период до вступления в силу 22 января.

По состоянию на четверг, документ ратифицировала 61 страна. Таким образом, с пятницы ядерное оружие будет запрещено международным правом во всех этих странах.

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Договор требует, чтобы все его подписанты "никогда и ни при каких обстоятельствах ... не разрабатывали, не испытывали, никак не создавали, не производили, не покупали, не обладали ядерными запасами и другими ядерными взрывными устройствами".

Он также запрещает любую передачу или использование ядерного оружия или ядерных взрывных устройств - и угрозу использования такого оружия - и требует от сторон продвижения договора в других странах.

Беатрис Финн, исполнительный директор Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия, отметила, что договор является "действительно, очень важным", поскольку он теперь будет ключевым правовым инструментом, вместе с Женевскими конвенциями о поведении в отношении гражданского населения и солдат во время войны и конвенциями о запрете химического и биологического оружия и наземных мин.