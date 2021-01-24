Відомий французький футболіст підтримав побитого в Парижі українця

Відомий французький футболіст Антуан Грізманн, вражений побиттям українського підлітка у Парижі, висловив йому свою підтримку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це футболіст написав у Twitter.

Des images insoutenables 😤. Force à toi Yuriy et bon rétablissement. — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) January 23, 2021

"Нестерпні зображення. Бажаю Юрію сил і швидкого одужання" - написав Грізманн.

Як повідомлялося, у Парижі жорстоко побили 14-літнього українця, який у важкому стані перебуває у реанімації в комі. У хлопця в кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що українські дипломати звернулися до прокуратури Парижа у зв'язку з жорстоким побиттям неповнолітнього українця біля Ейфелевої вежі.