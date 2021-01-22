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У Парижі жорстоко побили українського підлітка, дипломати звернулись в прокуратуру

П'ятниця, 22 січня 2021, 08:59

Міністерство закордонних справ України заявляє, що українські дипломати звернулися до прокуратури Парижа у зв'язку з жорстоким побиттям неповнолітнього українця біля Ейфелевої вежі.

Про це у коментарі УНІАН заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, пише "Європейська правда".

"Посольству України у Франції відомо про цю ситуацію. Потерпіла дитина стала жертвою конфлікту між підлітковими групами", - повідомив речник.

"Дипустанова звернулася з офіційним запитом до місцевої прокуратури, проводиться розслідування. Консул перебуває на зв'язку із рідними українця", - додав Ніколенко.

Посол України у Франції Вадим Омельченко заявив, що тримає дану ситуацію на контролі.

За даними української громади, у Парижі жорстоко побили 14-літнього українця, який у важкому стані перебуває у реанімації в комі. У хлопця в кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.

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